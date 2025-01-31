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Hazine'nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu

Hazine'nin 2024 yılı vergi dışı normal gelirleri 54,2 milyar lira olarak belirlendi. Geçen yılın son çeyreğinde bu gelirler 15,6 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:09
Hazine'nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu

Hazine'nin 2024 Yılı Vergi Dışı Gelirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı vergi dışı normal gelirlerini 54 milyar 225 milyon 144 bin lira olarak açıkladı. Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla ise bu tutar, 15 milyar 622 milyon 530 bin lira seviyesine ulaştı.

Geçen Yılın Dördüncü Çeyrek Verileri

Yapılan açıklamada, KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirler detaylandırıldı. Bu dönemde elde edilen temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + diğer iştirakler) toplamda 14 milyar 126 milyon 87 bin lira oldu. Ayrıca, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 456 milyon 928 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar ise 864 bin 82 lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, geçen yılın son çeyreğinde 15 milyar 622 milyon 530 bin lira oldu. Bu kapsamda, 2024 yılı toplam gelirleri 54 milyar 225 milyon 144 bin lira olarak belirlendi.

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