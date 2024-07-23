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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası Açıklaması

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap stokunun önemli bir düşüş yaşadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası Açıklaması

Swap Stokunda Kayda Değer Düşüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yurt içindeki bankalarla yapılan swap işlemlerinin 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Bu durum, piyasada likidite ve döviz arzı açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Finansal Piyasalarda Etkileri

Uzmanlar, bu gerilemenin finansal piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı konusunda dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Swap işlemleri, özellikle döviz likiditesinin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor.

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