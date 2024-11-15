Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 2025 Bütçesi Açıklaması: Türkiye En Düşük Vergi Yüküne Sahip Üçüncü Ülke

2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Tartışıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan, Türkiye'nin vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye en düşük vergi yüküne sahip ülkelerden biri

Şimşek, "Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD’de yüzde 34, AB'de ise yüzde 41,2 seviyesindedir" dedi.

Dolaysız vergilerin payını artıracak adımlar

Gelir politikalarında hedeflerinin vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak olduğunu belirten Şimşek, Haziran 2023'ten bu yana önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kararlılığı

Bakan, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını vurgularken, çeşitli tedbirler aldıklarını anlattı. "Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanması gibi yenilikler getirdik" dedi.

Kamu borçluluğu ve bütçe açığı

Mehmet Şimşek, deprem sonrası artan bütçe açığına rağmen kamu borçluluğunun düşük seyrettiğini de belirtti. 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla AB tanımlı kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 26,1'e gerilediğini kaydetti.

2025 Yılı Bütçe Teklifi 6,6 Trilyon Lira

2025 yılı bütçesinin toplam teklifinin 6,6 trilyon lira olduğunu belirten Şimşek, "Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 4,65 trilyon lira olmaktadır" şeklinde konuştu.

Denetim ve yasal düzenlemeler

Şimşek, kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemeleri anımsatarak, yasa dışı bahisle mücadelede bloke ettikleri işlem tutarının 644 milyon TL olduğunu söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.