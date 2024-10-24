Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Asgari Ücret ve Ekonomi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı’ndan Asgari Ücret Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakerelerle yürütüldüğünü ifade ederek, şu anda bu konuda yorum yapmanın uygun olmadığını belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü Toplantısı

Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretle ilgili bir soruya karşılık, “Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz” ifadelerini kullandı. Bakan, tarafların rekabet gücünü koruma konusunda duyarlı olduklarından emin olduğunu da vurguladı.

Ekonomik Öncelikler

Türkiye ekonomisinde elde edilen ilerlemelerin altını çizen Şimşek, son bir yıl içinde bazı alanlarda kaydedilen başarıların önemli olduğunu belirtti. Şimşek, “Bir numaralı öncelik fiyat istikrarını sağlamak” diyerek bunun zaman alacağını ifade etti. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi ve cari açığın azaltılması da ekonominin diğer öncelikleri arasında yer alıyor.

Yapısal Reformlar ve Ekonomik Hedefler

Şimşek, Türkiye’nin rezervlerini yeniden inşa ettiğini, bunun Türk lirasına artan güvenle ilgili olduğunu aktardı. Ayrıca, “Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz” diyerek, vergi tabanını genişlettiklerini ve harcamalara güçlü kontrol sağladıklarını belirtti. Gelecek yıl cari açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranını %3 civarına düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Enflasyon ve Ekonomik Dönüşüm

Merkez Bankası'nın enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini dile getiren Şimşek, “Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek” dedi. Dış ve iç şoklara karşı tamponlar oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD temasları kapsamında geldiği Washington DC’de Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD temasları kapsamında geldiği Washington DC’de Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.