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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten TCMB'nin Swap Stoku Açıklaması

Bakan Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla swap stokunun 2023 zirvesinden düşüşünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:28
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten TCMB'nin Swap Stoku Açıklaması

Bakan Şimşek'ten Swap Stoku Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini belirtti.

Finansal Piyasalarda Normalleşme Süreci

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü vurguladı. "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azaldı, finansal piyasalarda normalleşme devam ediyor" dedi.

Bakan, ayrıca, bu değişimin parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ve dezenflasyon sürecine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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