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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 Milyar Dolar Sukuk İhracı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi. İhraca 135 yatırımcıdan büyük talep geldi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 Milyar Dolar Sukuk İhracı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Büyük Sukuk İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç ettiğini duyurdu. İhraç sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada, 5,5 yıl vadeli ihraç ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Yatırımcı Talebi ve Dağılımı

Açıklamada, sukuk ihraç tutarının 2,5 katı kadar talep geldiği, ihraç işlemini 135 yatırımcı gerçekleştirdiği belirtildi. Kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu, yüzde 15'i Birleşik Krallık, yüzde 9'u ABD, yüzde 6'sı Türkiye, yüzde 3'ü diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldığı ifade edildi.

Kira ve Getiri Oranları

İhraç edilen sertifikanın kira oranı yüzde 6,5, getiri oranı ise 6,55 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ihraç tutarının 26 Kasım'da hesaplara gireceği bilgisi verildi.

Finansman ve Ülke Risk Primi İyileşmesi

Açıklamada, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 11,1 milyar doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Hazine Finansman Programı'nda, yılın geri kalanında potansiyel finansman işlemleri için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasalarındaki olanakların değerlendirileceği belirtildi.

Son dönemlerde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşmenin, ön finansman sağlanmasında etkili olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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