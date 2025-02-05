Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 Vadeli Dolar Tahvil İhracı için 4 Kuruluşa Yetki Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Tahvil İhracı Kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verdi. Bu karar, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile kamuoyuna açıklandı.

Tahvil İhraç Yetkisi Verilen Kuruluşlar

Duyuruda, bakanlığın 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde aşağıdaki finans kuruluşlarına tahvil ihracı yetkisi verdiği belirtildi:

Citi

Goldman Sachs

JP Morgan

Societe General

Bu adım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.