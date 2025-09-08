Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar 74 milyon 420 bin lira kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar 74 milyon 420 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti

Bakanlık 80 milyar 74 milyon 420 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

İhracatın Detayları

Yapılan ihraç, 10 Eylül 2025 valörlü, 8 Eylül 2027 itfa tarihli olmak üzere 2 yıl vadeli olarak kayda geçti. Sertifika, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREFK) endeksli şekilde ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.