Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinleşen vergi ve ceza borcu listelerini açıklayacak

GİB'in tebliğine göre, 5 milyon lira ve üzeri kesinleşen veya vadesi geçmiş vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listeleri Aralık ayında vergi daireleri ve GİB sitesinde yayımlanacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş tutarların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Hangi mükellefler listelenecek?

Tebliğe göre açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Yayımlama takvimi ve listelerin içeriği

Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Tebliğe göre iki ayrı liste yayımlanacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın, haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

İstisnalar

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

