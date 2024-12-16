Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2025 Piyasa Yapıcılığı Kriterlerinde Önemli Düzenleme

Önemli Bir Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin piyasa yapıcı kriterlerinde önemli bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama ve usul esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi önümüzdeki yıl için güncellendi.

Yeni Başvuru Süreçleri

Bu kapsamda, 2025 yılında sisteme yeni dahil olmayı planlayan bankaların, 20 Aralık 2024 tarihine kadar Bakanlığa yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek.

Kriterler ve Şartlar

Piyasa yapıcı olabilmek için aday bankaların, bağımsız denetimden geçmiş olması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan en son mali tablolarında sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor. Ayrıca, üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların, kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 15 milyar lira, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın ise 40 milyar lira'nın altında olmaması şartı bulunuyor.

Bankaların Gruplandırılması

2025 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği, piyasa yapıcı bankaların hak ve yükümlülükleri, Haziran 2024 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdikleri konsolide olmayan bilançoları esas alınarak Bakanlıkça belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklerle 4 gruba ayrıldı: