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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 500 Araç İddialarına Yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 bütçesiyle 500 araç alınacağı iddialarını yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 500 Araç İddialarına Yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı İddiaları Redetti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınması planlandığı' yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın açıklamalarını da içeren bu iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, konu ile ilgili Sayın Vekil’in gerekli bilgilendirmeyi daha önce aldığı ve hatasını düzelteceği ifade edildi. Ancak, bazı medya kuruluşlarında yer alan, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklı haberlerin yanlış bilgi içerdiği vurgulandı.

Taşıt Kanunu Gereği Satın Alma İmkânı Yok

Bakanlık, açıklamasında Taşıt Kanunu gereği, bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, yıl içinde diğer kamu kurumlarının acil taşıt ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekildi.

500 Araç Kamu İdareleri İçin Tahsis Edilecek

Söz konusu iddia edilen 500 taşıtın, doğrudan Bakanlığın kullanımına tahsis edilmediği, Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde ise bu araçların, 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesinin yer aldığı kaydedildi. Bu çerçevede, 500 araç için tahsisatın, kamu idarelerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında yerli ve elektrikli Togg verilmesi planlandığı belirtildi.

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