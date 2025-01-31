Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Stratejisi: 720,6 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni İç Borçlanma Planını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği iç borçlanma stratejisini detaylandırdı. Bu dönemde, 522,1 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık, toplamda 720,6 milyar lira iç borçlanmaya gideceği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, borçlanma ihtiyaçlarının karşılanması ve mali istikrarın sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki üç ay içerisinde planlanan bu iç borçlanma stratejisi, piyasalardaki dalgalanmaları yönetmek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi beklenirken, Hazine'nin bu stratejisi, ülke ekonomisine yön verecek önemli bir hamle olarak dikkat çekiyor.

(Sürecek)