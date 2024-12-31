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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Stratejisi Açıklaması

Hazine, 2023'ün ilk üç ayında toplam 621,3 milyar lira iç borçlanma planlıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Stratejisi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının ocak, şubat ve mart aylarında toplam 621,3 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek. Ocak ayında 293,8 milyar lira, şubat ayında 166,4 milyar lira ve mart ayında 161,1 milyar lira borçlanma yapılması planlanıyor.

İç Borç Servisi ve Yapılacak Borçlanmalar

Bakanlığın belirlediği stratejide, ocak ayında 225,4 milyar lira iç borç servisine karşılık 293,8 milyar lira borçlanma, şubat ayında 108,8 milyar lira iç borç servisine karşılık 166,4 milyar lira ve mart ayında 99,9 milyar lira iç borç servisine karşılık 161,1 milyar lira iç borçlanma öngörülüyor.

Aylara Göre İç Borçlanma Dağılımı

Ocak ayında yapılacak iç borçlanmanın 189,5 milyar lirası piyasadan, 92,3 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 12 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak. Şubat ayında ise 152,2 milyar lira piyasa yoluyla, 4,2 milyar lira doğrudan satışlardan ve 10 milyar lira kamuya satışlardan gerçekleşecek. Mart ayındaki iç borçlanmanın ise 143,5 milyar lirası piyasadan, 4,8 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 12,8 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Tahvil İhaleleri ve Hazine Bonoları

Bu süreçte toplam 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikası doğrudan satılacak ve 2 hazine bonosu ihraç edilecek. Ayrıca, ocak ayında 265,2 milyar lira, şubat ayında 239,1 milyar lira ve mart ayında 249,2 milyar lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu ödemelerin 319,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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