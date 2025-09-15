Hazine Yarın 5 Yıl TÜFE'ye Endeksli ve 10 Yıl Sabit Kuponlu Tahvil İhaleleri Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül'de 5 yıl TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl sabit kuponlu devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:50
Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

İç borç ihraç takvimine göre ilk ihraçlar 16 Eylül'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

