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Haziran Ayında Hizmet Üretim Endeksi Güncellendi

Haziran ayında hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 arttı, aylık bazda ise yüzde 1,1 geriledi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:17
Haziran Ayında Hizmet Üretim Endeksi Güncellendi

Hizmet Üretim Endeksi Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayına ait hizmet üretim endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bu verilere göre, hizmet üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış göstermiştir.

Yıllık Değişiklikler

Alt sektörlerde yapılan incelemelerde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 ve idari destek hizmetleri yüzde 4,3 artış kaydederken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,6 azalma yaşadı.

Aylık Değişkenlikler

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi, %1,1 azalmış durumda. Alt sektörlerin aylık değişimleri incelendiğinde, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7, idari destek hizmetleri yüzde 0,6 ve bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3 artış gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2 ve konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,9 azalma gösterdi.

Bu veriler, hizmet sektöründeki değişimlerin ve ekonomik göstergelerin yönü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

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