Haziran'da Lisanslı Elektrik Üretimi yüzde 5,4 Azaldı

EPDK raporuna göre Haziran'da lisanslı elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:18
Haziran'da Lisanslı Elektrik Üretimi yüzde 5,4 Azaldı

Haziran'da lisanslı elektrik üretimi geriledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin yayımladığı "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Üretim kaynaklarının dağılımı

Lisanslı üretimde en büyük pay yüzde 24,7 ile ithal kömür santrallerine ait olurken, bunu sırasıyla yüzde 19,5 hidroelektrik, yüzde 16 doğal gaz, yüzde 15,4 rüzgar ve yüzde 11,8 linyit santralleri izledi. Diğer kaynaklar arasında güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil yer aldı.

Tüketim ve aboneler

Faturalanan elektrik tüketim miktarı aynı dönemde yüzde 2 artışla 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 37,3'ü sanayi, yüzde 27,3'ü kamu ve özel hizmetler ile diğer aboneler, yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Tüketici sayısı ve kurulu güçte artış

Elektrikte tüketici sayısı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 200 bin 934'e ulaştı. Bu dönemde Haziran 2024'e göre sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4, mesken tüketicilerinde yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinde yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler ile diğer tüketicilerde yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinde yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 24,9'unu doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5'ini rüzgar santralleri ve yüzde 10,6'sını ithal kömür santralleri oluşturdu; kalan bölüm diğer kaynaklardan sağlandı.

