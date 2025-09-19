Helal Tüketim Ekonominin Vazgeçilmezi Olma Yolunda

GÖKHAN YILDIZ - Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Halal Development Corporation (HDC) Üst Yöneticisi (CEO) Hairol Ariffein Sahari, tüketimde helalin giderek öne çıktığını vurguladı.

Helal talebinde artış ve MIHAS

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Malezya Dış Ticareti Geliştirme Merkezi (MATRADE) koordinasyonunda gerçekleşen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS), bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenleniyor. Fuar, 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcıyı ağırlıyor.

Sahari, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hesaplamalara göre küresel helal ekonomisinin büyüklüğünün 2020 yılında yaklaşık 3 trilyon dolar olduğunu ve mevcut tahminlere göre 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşacağını belirtti.

Tedarik sıkıntıları ve Helal Diplomasisi

Sahari, helal pazarındaki talebi karşılamada tedarik sorunlarına dikkat çekerek, "Çünkü tedarik, bu pazarın sadece yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu da yüzde 80 gibi büyük bir arz-talep açığına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bu açığın çözümüne yönelik olarak Malezya hükümetinin hayata geçirdiği "Helal Diplomasisi" girişimini anlattı. Sahari, bu girişimin amaçlarını şöyle özetledi: "Amacımız, ikili ticaret, yatırım ve kaliteli istihdamda artış sağlamaktır. Müslüman kardeşlerimizin helal gıda ürünlerimize ve hizmetlerimize daha kolay erişimini istiyoruz. Gelecekte daha fazla ülkenin helali ulusal gündemleri haline getirmesini, helali yeni ekonomik büyüme kaynağı olarak görmesini ve Malezya ile ikili işbirliği yoluyla karşılıklı ekonomik faydaları detaylı şekilde tartışarak işbirliği yapmasını arzu ediyoruz. Böylece helal aracılığıyla ekonomik becerilerimizi artırabiliriz."

Sertifikasyon ve küresel ilgi

Sahari, şu anda helal sertifikalarının 48 ülkeden 92 sertifikasyon kuruluşu tarafından kabul gördüğünü ve daha fazla işbirliği ile daha iyi bir tedarik zinciri geliştirilebileceğini ifade etti.

Malezya'da sertifikasyonu teşvik eden ve sektörü destekleyen özel kurumların bulunduğunu belirten Sahari, tüketicilerin kalite ve güvenlik arayışında olduğunu vurguladı: "İnsanlar sadece logo ya da sertifika satın almıyor; bu yüzden sadece bir helal sertifikası logosunun yeterli olmadığını düşünüyoruz."

Sahari, küresel helal ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayarak, "İnsanlar boykot yapabilir, olumsuz görüşler dile getirebilir. Ancak rakamlar yalan söylemez. Veriler, helal ürünlere olan talebin hızla arttığını ve giderek daha fazla ülkenin helal ekonomisine katılmak istediğini açıkça gösteriyor."

Son olarak Sahari, yaptığı resmi ziyaretlerde hem Müslüman hem de gayrimüslim ülke liderlerinin Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den ve Malezya hükümetinden kendi ülkelerindeki helal endüstrisinin gelişimi konusunda destek talep ettiğini belirterek, "İnsanlar artık helal yönünde ilerliyor. Helal, sadece dini bir mesele olmaktan çıkıp kültür ve yaşam tarzı haline geldi. İnsanlar helali özellikle gıda kalitesi ve güvenliği açısından talep ediyorlar."

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Malezya Dış Ticareti Geliştirme Merkezi (MATRADE) koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS), bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenlenirken, 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcıyı ağırlıyor. Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Halal Development Corporation (HDC) Üst Yöneticisi (CEO) Hairol Ariffein Sahari, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.