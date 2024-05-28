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Hem emekli hem asgari ücretli yaşadı! 35.000 TL bayram desteğinizi hemen alın

Bayram öncesi emeklilere ve asgari ücretlilere müjdeli haber geldi. 35.000 TL tutarında yeni ihtiyaç kredisinin onaylandığı duyuruldu. Başvuru TC kimlik numarası kullanılarak yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:22
Hem emekli hem asgari ücretli yaşadı! 35.000 TL bayram desteğinizi hemen alın

Emekliler ve asgari ücretlilerin maddi sıkıntıları devam etmekte. Özellikle yaklaşan tatiller öncesinde nakit ihtiyacının artması nedeniyle insanlar banka hesaplarındaki sıkışıklıktan kurtulmanın yollarını arıyor.

Müjdeli bir haber, Kurban Bayramı öncesinde maddi sıkıntı yaşayan emekliler ve asgari ücretlilere ulaştı. Nakit ihtiyaçlarını kamu bankaları karşılayacak. Tamamen düşük faizli tüketici finansmanı kampanyası mevcut. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank kolları sıvadı ve düşük faize sahip ihtiyaç kredisi kampanyaları başlattı. Bayrama kadar başvuran emekli ve asgari ücretlilere en az 35 bin TL destek onaylandı. Başvuru şartları ve detaylar aşağıda..

Tatil sezonu yaklaştıkça insanların nakit talebi artıyor. Bu, satın alma gücünün azaldığı bu dönemde tatil ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için özellikle zordur. Bu durumu en şiddetli hisseden kesim ise emekliler ve asgari ücretlilerdir. Kamu bankaları, son dönemde maddi sıkıntıdan sıklıkla şikayet eden emekliler ve asgari ücretlilerin izin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Hem emekli hem asgari ücretli yaşadı! 35.000 TL bayram desteğinizi hemen alın

ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ

Ziraat Bankası, Kurban Bayramı'ndan önce ağırlıklı olarak emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik bayram kredisi paketini hazırladı. Kampanya kapsamında asgari ücretliler ve emekliler, çok özel faiz oranlarıyla 35.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar düşük faize sahip kredi kullanma imkanına sahip oluyor. Kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden, mobil bankacılık servisinden veya internet bankacılığından yapılabilecek.

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ

Vakıf Bank'tan Kurban Bayramı'ndan önce nakit ihtiyacı olan emekli ve asgari ücretlilere yönelik kampanya. Bayram öncesinde başvuranlara 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunan Vakıfbank, ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli en düşük faiz oranlarını sunuyor. Başvurular Vakıfbank'ın tüm başvuru kanallarından yapılabilmektedir. Başvurular için son tarih 31 Mayıs şeklinde açıklandı.

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ

Kamu bankası Halkbank, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik düşük faize sahip kredi paketi oluşturdu. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için düşük faize sahip kredi kapsamında başvuruda bulunanlara 35 bin TL ile 50 bin TL arası kredi desteği sağlanacak. Tüketici finansmanı kampanyalarına başvurmak için tek şart düzenli gelirdir. Başvuru şartlarını taşıyanlar, 31 Mayıs'a kadar Halkbank'ın dijital başvuru kanallarından ve şubelerinden başvuru yapabilecek.

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