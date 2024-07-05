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Hemen 70.000 TL ihtiyaç kredisi arayanların rotası belli! Aylık ödemesi sadece 5.500 TL!

Bankaların sunduğu kredi kampanyaları, konut ve mobilya alışverişinden züccaciye alımlarına, sağlık harcamalarından eğitim masraflarına kadar her türlü nakit ihtiyacını karşılamaktadır. 70 bin TL kredi almak için gerekli adımlar nelerdir? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 05.07.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 20:24
Hemen 70.000 TL ihtiyaç kredisi arayanların rotası belli! Aylık ödemesi sadece 5.500 TL!

Akbank, Temmuz ayına özel düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Başvuru süresi boyunca hak kazanan herkes, bu avantajdan 24 ay vade seçeneğiyle yararlanabilecek. 

Akbank'ın sunduğu bu fırsattan, düzenli maaş alan müşteriler ve bankada emekli hesabı bulunanlar, 3 ay erteleme avantajıyla yararlanabilecek. Yüksek kredi notuna sahip olanlar ve düzenli ödemelerini yapanlar ise yıl içinde indirimli alışveriş tekliflerine ek olarak toplu para desteğinden de yararlanabilecekler.

KREDİ DESTEK

70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Akbank mobil uygulamasını kullanarak kredi başvuru adımlarını takip edenler avantajlı çıkacak. Dileyenler, müşteri hizmetleri hattını arayarak gerekli yönlendirmeleri takip edebilir ve kredi başvurusunu tamamlayabilir.

Başvurunun ardından, bankanın ön incelemesi yapılacak ve onay süreci başlayacak. Onaylandıktan sonra, esnek geri ödeme seçenekleri sunan kredi, otomatik olarak hesabınıza yatacak.

AKBANK

70.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI

Kredi Miktarı: 70.000 TL

Vade Süresi: 24 ay

Faiz Oranı: %4,57

Aylık Taksit Tutarı: 5.477,16 TL

 

 

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