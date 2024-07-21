Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili yüksek limitler ve taksit sayıları hakkında kritik açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından bankaların kredi kartı kullanıcıları için planladığı yeni düzenlemelerin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.



PANDEMİ DÖNEMİNİN ETKİLERİ

Pandemi süreci, birçok işletmenin kapanmasına ve pek çok kişinin kısa süreli çalışma ödeneği almaya başlamasına neden olmuştu. Bu zor ekonomik koşullar altında, kredi kartı asgari ödeme oranları düşürülmüş ve birçok banka taksit sayısını artırmıştı. Ancak mevcut ekonomik şartlar ve parasal sıkılaşma önlemleri kapsamında, kredi kartı ödemelerinde asgari tutarın yeniden artırılması planlanıyor.

BDDK'NIN YENİ DÜZENLEMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki açıklamalarında birçok ülkede kredi kartına taksit uygulamasının bulunmadığını ve bankaların bireylere gelirlerinin çok üzerinde kredi kartı limiti tahsis ettiğini belirtmişti. Bu açıklamalar, kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin habercisi olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarının asgari ödeme oranları aşamalı bir şekilde artırılacak.

ASGARİ ÖDEME ORANLARININ YÜKSELTİLMESİ

Pandemi sürecinde, 2020 yılından itibaren BDDK, kredi kartı limitlerini 25 bin liranın altındaki kartlar için toplam borcun yüzde 20'si, 25 bin lira üzerindeki kartlar için ise toplam borcun yüzde 40'ı olarak belirlemişti. Ancak, parasal sıkılaşma önlemleri çerçevesinde bu oranların artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemelere göre, asgari ödeme tutarlarının düşük limitli kartlar için toplam borcun yüzde 30'una, yüksek limitli kartlar için ise toplam borcun yüzde 60'ına çıkarılması bekleniyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.