Herkesin banyosundan eksik olmayan şampuanlar yüzde 35 indirime düştü! Migros market duyurdu

İndirimli saç bakım ürünleri ve şampuan almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketler %35 oranında indirim kampanyasına imza atarak, bir çok saç bakım ve şampuan ürününe uygun fiyatlarda satışa çıkarttı. Elidor ve Dove marka ürünlerde indirim bekleyen vatandaşlar, Migros marketlere koşacak! İşte Migros marketin saç şampuan ve bakım ürünlerinde başlattığı indirim kampanyasının detayları...

ELİDOR ÜRÜNLERİNDE %35 KAMPANYASINA İMZA ATILDI

Migros marketler Elidor saç şampuan ve bakım ürünlerinde %35 oranında varan indirim kampanyasına imza attı. Vatandaşlar bakım kremlerini, şampuanları, saç maskelerini %35 oranında indirim kampanyası ile satın alabilecek. İşte Elidor marka indirimli şekilde satışa çıkartılmış ürünlerin listesi...

Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Anında Onarıcı 170 ml



Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Sağlıklı Saçlar 170 ml



Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Güçlü ve Parlak 170 ml



Elidor Saç Bakım Kremi Avokado ve Üzüm Çekirdeği Yağı 350 ml



Elidor Serum Saç Bakım Yağı Avokado ve Üzüm Çekirdeği 80 ml



Elidor Onarıcı Süper Saç Bakım Kremi Argan Yağı ve Hibiskus Özü 170 ml



Elidor Onarıcı Süper Saç Bakım Kremi Avokado ve Üzüm 170 ml



Elidor Onarıcı Saç Bakım Kremi Hindistan Cevizi Yağı 170 ml



Elidor Saç Bakım Kremi Argan Yağı ve Hibiskus Özü 350 ml



Elidor Saç Bakım Kremi Hindistan Cevizi Yağı 350 ml



Elidor Serum Saç Bakım Yağı Hindistan Cevizi Yağı 80 ml





DOVE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERI DE %30 ORANINDA İNDİRİM KAMPANYASI İLE SATILIYOR

Elidor'un yanı sıra Dove saç bakım ve şampuan ürünleri de %30 oranında indirim kampanyasıyla Migros sanal marketlerde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar stokları bitiriyoruz kampanyası altında, bir çok saç şampuanı ve saç bakım kremini indirimli şekilde satın alabilecek. İşte Dove marka indirimli şekilde satışı çıkartılan saç bakım ve şampuan ürünleri...