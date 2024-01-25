Herkesin banyosundan eksik olmayan şampuanlar yüzde 35 indirime düştü! Migros market duyurdu
Herkesin banyosundan eksik olmayan şampuanlar Migros marketlerde indirime düştü. Elidor ve Dove kullananlara müjdeli haber Migros marketlerden verildi! Yüzde 35 indirim kampanyası sizleri bekliyor. İşte Migros indiriminin detayları...
İndirimli saç bakım ürünleri ve şampuan almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketler %35 oranında indirim kampanyasına imza atarak, bir çok saç bakım ve şampuan ürününe uygun fiyatlarda satışa çıkarttı. Elidor ve Dove marka ürünlerde indirim bekleyen vatandaşlar, Migros marketlere koşacak! İşte Migros marketin saç şampuan ve bakım ürünlerinde başlattığı indirim kampanyasının detayları...
ELİDOR ÜRÜNLERİNDE %35 KAMPANYASINA İMZA ATILDI
Migros marketler Elidor saç şampuan ve bakım ürünlerinde %35 oranında varan indirim kampanyasına imza attı. Vatandaşlar bakım kremlerini, şampuanları, saç maskelerini %35 oranında indirim kampanyası ile satın alabilecek. İşte Elidor marka indirimli şekilde satışa çıkartılmış ürünlerin listesi...
- Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Anında Onarıcı 170 ml
- Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Sağlıklı Saçlar 170 ml
- Elidor Onarıcı Süper Bakım Kremi Güçlü ve Parlak 170 ml
- Elidor Saç Bakım Kremi Avokado ve Üzüm Çekirdeği Yağı 350 ml
- Elidor Serum Saç Bakım Yağı Avokado ve Üzüm Çekirdeği 80 ml
- Elidor Onarıcı Süper Saç Bakım Kremi Argan Yağı ve Hibiskus Özü 170 ml
- Elidor Onarıcı Süper Saç Bakım Kremi Avokado ve Üzüm 170 ml
- Elidor Onarıcı Saç Bakım Kremi Hindistan Cevizi Yağı 170 ml
- Elidor Saç Bakım Kremi Argan Yağı ve Hibiskus Özü 350 ml
- Elidor Saç Bakım Kremi Hindistan Cevizi Yağı 350 ml
- Elidor Serum Saç Bakım Yağı Hindistan Cevizi Yağı 80 ml
DOVE SAÇ BAKIM ÜRÜNLERI DE %30 ORANINDA İNDİRİM KAMPANYASI İLE SATILIYOR
Elidor'un yanı sıra Dove saç bakım ve şampuan ürünleri de %30 oranında indirim kampanyasıyla Migros sanal marketlerde satışa çıkartıldı. Vatandaşlar stokları bitiriyoruz kampanyası altında, bir çok saç şampuanı ve saç bakım kremini indirimli şekilde satın alabilecek. İşte Dove marka indirimli şekilde satışı çıkartılan saç bakım ve şampuan ürünleri...
- Dove Şampuan Yıpranmış Saçlar İçin Yoğun Onarıcı 600 ML
- Dove 1 Minute Serum Saç Bakım Maskesi Yoğun Onarıcı 160 Ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Kremi Onarıcı Bakım Argan Yağı 350 ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Dökülme Karşıtı Bakım Avokado Özü 400 ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Besleyici Bakım Kuru Saçlar İçin 400 ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Kremi Dökülme Karşıtı Bakım Avokado Özü 350 ml
- Dove Sülfatsız Serum Saç Bakım Kremi Breakage Remedy 170 ml
- Dove Avokado Saç Dökülmeye Karşı Saç Kremi 170 Ml
- Dove Serum Saç Bakım Kremi Argan Yağı Onarıcı Bakım 170 ml
- Dove Sülfatsız Serum Saç Bakım Kremi Hydration Spa 170 ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Uzun Saç Terapisi Uzun Yıpranmış Saçlar İçin 400 ml
- Dove Serum Saç Bakım Kremi Saç Dökülmelerine Karşı 170 ml
- Dove Serum Saç Bakım Kremi Uzun Saç Terapisi 170 ml
- Dove Hindistan Cevizi Güçlendirici Saç Kremi 170 Ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Kremi Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin 350 ml
- Dove Ultra Care Saç Bakım Şampuanı Yoğun Onarıcı Yıpranmış Saçlar İçin 400 Ml
- Dove Serum Saç Bakım Kremi Yoğun Onarıcı 170 ml