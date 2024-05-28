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Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Vakıfbank, 125.000 TL ödemeye tüm hızıyla devam ediyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 17:31
Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Nakit ihtiyacı olanlar, banka kredi ödemelerini araştırıyor. Bu kapsamda başvuru başına 125.000 TL ödenecek.

Vakıfbank'ın son açıklamasında müşterilerine 125 bin TL kredi dağıtılacak. Banka, şartları karşılayan müşterilerine 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini uygun faiz oranlarıyla ve esnek geri ödeme planları ile sunacak.

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Bankanın 125.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinin faiz oranı aylık yüzde 5,44, yıllık faiz oranı ise yüzde 129,8231. Banka kredisinin aylık taksit tutarı 15.798,20 TL olup, toplamda eri ödeme tutarı 189.578,27 TL oldu. Kredi ödeme süresi 12 aydır.

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