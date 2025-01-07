Hindistan Ekonomisinde Beklenen En Zayıf Büyüme: İmalat Sektöründeki Zayıflık Etkisi

Hindistan Ekonomisinde Zorlu Dönem

Hindistan, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle son dört yılın en zayıf büyümesini göstermeye hazırlanıyor. Hindistan Ulusal İstatistik Ofisi (NSO), büyüme tahminlerini yayımlayarak ülke ekonomisinin 2024/25 mali yılı için GSYH artışını %6,4 olarak öngördü.

Büyüme Tahminlerinde Düşüş

NSO, bir önceki tahmininde ekonominin %6,5 büyüyeceğini belirtmişti. Ancak, yaşanan imalat zayıflıkları ve düşük kurumsal yatırımlar, ekonomik büyümeyi frenleyici unsurlar olarak değerlendirildi.

Sektörel Beklentiler

Tarım sektörü ise 2024/25 mali yılı içerisinde %3,8 oranında önemli bir büyüme göstermesi beklenirken, imalat sektöründeki büyüme tahmini %9,9'dan %5,3'e düşürüldü. Bu durumu dikkatle izleyen ekonomistler, Hindistan'ın gelecekteki ekonomik performansı için çarpıcı ipuçları olduğunu vurguluyor.