Hisarcıklıoğlu: Hedef 2 Milyon Kadın Girişimci ile Türkiye Zengin Olacak

Hisarcıklıoğlu, G3 Girişimci Zirvesi'nde Kadın Girişimcilere Dikkat Çekti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir'de düzenlenen G3 Girişimci Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin kadın girişimci sayısını 2 milyon hedefine ulaşarak zenginleşeceğini belirtti.

Zirvede Gençlik ve Kadın Girişimciler Vurgusu

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen zirve, İkinci Yüzyılın Ekonomisi teması ile gerçekleşti. Hisarcıklıoğlu, birçok kentte girişimcilik zirvesi düzenlediklerini ancak İzmir'deki katılımın çok büyük olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaşmasına ve kültürüyle ön plana çıkmasına dikkat çekti. Girişimcilik konusundaki tavsiyelerini gençlere aktararak, Türkiye'nin zenginliği için girişimcilerin sayısını artırmaları gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Girişimci Sayısı Japonya'nın Yarısı

Hisarcıklıoğlu, Japonya'daki girişimci sayısının yarısı kadar olan Türkiye'de, bu potansiyelin genç ve kadınlarda olduğunu söyledi. 2007 yılında kadın girişimcilerin oranının sadece %4.5 olduğunu, günümüzde ise bu oranın %12 civarına çıktığını belirtti. Bu ilerlemenin daha da fazlasının gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kadın-erkek girişimci sayısının eşitliğe ulaştığında Türkiye'nin gerçek zenginliğine kavuşacağını ifade etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Destek

Zirvede İzmir Valisi Süleyman Elban girişimciliğin önemine değinirken, İzmir'in yeniliklere açık bir şehir olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise genç girişimcilere destek olacağına dair söz vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin melek yatırımcı olarak ekosisteme katkı sunacağını açıkladı.

Başarı Hikayeleri ve Paneller

TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, zirveye katılan girişimcilerin oluşturduğu rekor sayıya dikkat çekti ve gençlerin geleceklerini inşa etmeleri için bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Zirve dahilinde düzenlenen panellerde başarılı iş insanları hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

G3 Girişimci Zirvesi, girişimciliği teşvik etme ve bireylerin potansiyellerini geliştirmelerine olanak sağlama amacıyla gerçekleştirilmiş önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (fotoğrafta) İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneğinin ev sahipliğinde İzmir'de bir otelde "İkinci Yüzyılın Ekonomisi" temasıyla düzenlenen G3 Girişimci Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (fotoğrafta) İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneğinin ev sahipliğinde İzmir'de bir otelde "İkinci Yüzyılın Ekonomisi" temasıyla düzenlenen G3 Girişimci Zirvesi'nde konuşma yaptı.