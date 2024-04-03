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Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

Akbank üzerinden hızlı kredi imkanı verilirken 9 Nisan'a kadar başvuru yapanlar ödemelerden yararlanabilecek. Yüksek faiz oranları sonrasına sürpriz kampanya detayları haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:05
Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

20 bin TL sıfır faizli kredi desteği başlatılırken Akbank, faizsiz kredi kampanyasına dair şartlar açıklandı. Başvuru süresi yakalanırken bayram öncesi faizsiz kampanyasına dair tüm şartlar belli oldu. Faizsiz kredi fırsatı merak edilenler haberimizde.

Düşük miktarda olsa faizsiz kredi fırsatları değerlendirilirken müjdeli haber akbank tarafından geldi. Son zamanlarda kredi faiz oranlarında yaşanan artışla beraber ihtiyaç kredisi imkansız duruma geldi. İşte başlatılan kredi kampanyası kapsamında mobil bankacılık üzerinden başvurularda bulunabilirsiniz.
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AKBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Akbank, Ocak 2024 tarihiyle beraber faizsiz kredi kampanyasını sunarken yapılması gerekenler sıralandı. Akbank mobil üzerinden müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayarak kolay ve hızlı başvuruda bulunabilirsiniz. Bayram öncesinde faizsiz kredi seçeneğiyle yardımcı olurken Akbank'ın faizsiz kredi kampanyası için son gün 9 Nisan olarak belirlendi.
Sıfır faizli ihtiyaç kredisi arayışında olanlar Akbank'ın bu kampanya üzerinde şubelere gitmeden yararlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Akbank hızlı kredi kampanyası için başvuru süreci başlarken mobil üzerinden işlemler tamamlanabilir. TC kimlik numarası üzerinden değerlendirilmeye alınırken Akbank kredi kullandırmak için gerekli şartlar 18 yaşını doldurmuş olmak, TC vatandaşı olmak ve kredi notunun 1200 puan üzeri olması gerekmektedir.

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