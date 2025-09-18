Hong Kong, Fed'i Takip Ederek Gösterge Faizini 25 Baz Puan İndirdi

HKMA, Fed'in faiz indirimi sonrası gösterge faizi 25 baz puan düşürerek %4,5'e çekti; büyük bankalar kredi faizlerinde indirime gitti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 07:29
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından, ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizini aynı oranda düşürdü.

Kararın Detayları

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e çektiğini açıkladı. HKMA'nın bu hamlesi, bölgenin Fed ile paralel para politikası izlediğinin yeni bir göstergesi oldu.

HSBC, Standart Chartered ve Bank of China (Hong Kong) dahil büyük ticari bankalar, HKMA kararının ardından kredi faizlerinde indirim uygulamalarına gitti.

Tarihi Bağlam

Hong Kong doları 1983'te ABD doları çıpasına bağlandığından beri bölge, para politikası adımlarında Fed'i takip ediyor. Bu adım, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı ilk indirim olarak kayda geçti.

Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

