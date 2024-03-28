Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü

Hyundai’nin yeni i20 modeli, iç mekan tasarımında genişlik ve konforu ön planda tutuyor. İçeride, yolcular için ferah bir ortam ve yüksek standartlarda malzeme kalitesi sunulmakta. Ergonomik olarak düzenlenmiş kontrol paneli, sürücülere kolaylık ve üst düzey bir sürüş keyfi vaat ediyor. Yeni i20, güvenlik ve sürücü yardım sistemleriyle donatılmış durumda; otomatik fren sistemi, şerit izleme asistanı ve kör nokta algılama gibi özelliklerle güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Motor performansı konusunda da iddialı olan yeni i20, farklı motor alternatifleriyle geliyor. Yakıt ekonomisi açısından verimli motor seçenekleri, şehir içinde ve uzun mesafeli yolculuklarda yüksek performans sağlıyor. Hyundai, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre manuel ya da otomatik vites seçenekleriyle esneklik sunuyor.

HYUNDAİ İ20 GÜNCEL FİYATLARI







































