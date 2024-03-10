Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Hyundai Tucson Modellerinde 220 Bin TL'ye Varan İndirim Fırsatı

Haberimiz, Hyundai'nin popüler SUV modeli Tucson'da yapılan önemli bir fiyat indirimi fırsatını ele alıyor. Haberimize göre, Hyundai Tucson modellerinde 220 bin TL'ye kadar varan indirimlerle beraber araçlar, Chery markasından bile daha uygun hale geldi. Bu fiyat düşüşü, markanın pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. İşte diğer detaylar...





HYUNDAİ TUCSON MODELLERİNDE 220 BİN TL ORANINDA İNDİRİM FIRSATI

Yapılan indirimle birlikte Hyundai Tucson modellerinin fiyatları oldukça cazip hale gelmiş durumda. Haber, bu indirimin Chery markasından daha uygun fiyatlarla alınabilecek bir Hyundai Tucson sunma avantajını vurguluyor. Bu durum, Hyundai'nin Türkiye pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hyundai Tucson'un sahip olduğu donanım ve teknolojik özellikler, kullanıcılar için çekici kılınmış durumda. Ancak fiyat indirimiyle birlikte bu özelliklere sahip bir SUV daha erişilebilir hale gelmiş durumda. Hyundai'nin güncellenen Tucson modelleri, tasarım, konfor ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, haberimizde Hyundai Tucson'un sunduğu donanım özellikleri ve teknolojik yeniliklere de vurgu yapılıyor. Geniş iç mekanı, sürücü destek sistemleri, güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği gibi faktörler, Hyundai Tucson'u tercih edilebilir kılan unsurlar arasında gösteriliyor.





Haberimizde, indirimli Hyundai Tucson modellerinin Türkiye pazarındaki rekabeti artıracağına ve markanın satışlarını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çekiyor. Fiyat indirimleri, potansiyel müşteriler için cazip bir tercih seçeneği sunarak Hyundai'nin SUV segmentindeki varlığını daha da güçlendirebilir.

Sonuç olarak, Hyundai Tucson modellerinde gerçekleştirilen büyük indirim, markanın rekabet avantajını artırarak Chery ve benzeri rakiplerle karşılaştırıldığında daha çekici hale gelmesine katkı sağlıyor. Bu fiyat düşüşü, SUV almayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Hyundai, Mart ayında gerçekleştirdiği büyük indirimle Türkiye pazarında dikkat çekiyor. Bayon ve Tucson modelleriyle SUV tutkunlarını cezbetmeyi hedefleyen marka, özellikle Tucson SUV modelinde 220 bin TL'ye varan bir indirim sunuyor. Bu hamle, Hyundai'nin rekabet gücünü artırarak pazarda daha cazip hale gelmesini sağlıyor.

Dacia ise uygun fiyatlı SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Dacia Duster'ın 2024 model yılı Expression ECO-G 100 bg versiyonunun fiyatı 1.090.000 TL olarak belirlenmiş. Öte yandan, Hyundai Bayon SUV modelinin 2024 model yılı 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun fiyatı 1.030.000 TL. Hyundai'nin bu SUV modelinin, Dacia Duster'dan daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.

Hyundai'nin Tucson modelindeki büyük indirim ise dikkat çekici. 2023 model yılı Tucson SUV otomobilin 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyonunda 220 bin 425 TL'ye varan bir indirim mevcut. Bu indirim, Hyundai'nin müşterilere daha uygun fiyatlarla kaliteli SUV deneyimi sunma stratejisini gösteriyor.

Dolayısıyla, Hyundai'nin Mart ayındaki büyük indirimleri, Bayon ve Tucson modellerini daha çekici hale getirerek markanın Türkiye pazarındaki rekabet avantajını güçlendirdi. Diğer yandan, Dacia'nın uygun fiyatlı Duster modeliyle karşı konulmaz bir seçenek sunması, SUV alıcıları için farklı bir alternatif oluşturuyor. Pazarın bu rekabet ortamında tüketicilere daha fazla seçenek sunulması, SUV tutkunları için avantajlı bir durum oluşturuyor.

Dacia Duster'ın 2024 model yılı Mart ayı fiyat listesi, SUV tutkunlarının ilgisini çekecek uygun fiyat seçenekleri sunuyor. İşte Dacia Duster'ın 1 Mart 2024 tarihli fiyat listesi:

- Expression ECO-G 100 bg versiyonunun fiyatı 1.090.000 TL.

- Expression TCe 150 bg EDC versiyonunun fiyatı 1.170.000 TL.

- Essential TCe 150 bg EDC versiyonunun fiyatı 1.125.000 TL.

- Essential TCe 150 bg 4x4 versiyonunun fiyatı 1.295.000 TL.

- Expression TCe 150 bg 4x4 versiyonunun fiyatı 1.334.000 TL.

- Essential Blue dCi 115 bg 4x4 versiyonunun fiyatı 1.440.000 TL.

- Journey TCe 150 bg EDC versiyonunun fiyatı 1.215.000 TL.

- Extreme TCe 150 bg EDC versiyonunun fiyatı 1.265.000 TL.

- Journey Blue dCi 115 bg 4x4 versiyonunun fiyatı 1.507.000 TL.

Bu fiyat listesi, farklı versiyonlarda ve özelliklerde Dacia Duster modellerine erişilebilir uygun fiyat seçenekleri sunarak SUV tutkunlarına geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. Duster'ın çeşitli versiyonları, performans ve donanım özellikleriyle kullanıcılara çeşitli tercihler sunarak SUV segmentinde güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.

Hyundai Bayon'un 2024 model yılı Mart ayı fiyat listesi, farklı versiyonları ve özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Hyundai Bayon'un 1 Mart 2024 tarihli fiyatları:

- 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonunun manuel şanzımanlı benzinli modeli, 1.030.000 TL fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

- Aynı versiyonun otomatik şanzımanlı benzinli modeli ise 1.065.000 TL fiyat etiketiyle alıcılarını beklemektedir.

- 1.4 MPI 100 PS Style versiyonu, otomatik şanzımanlı benzinli modeliyle 1.120.000 TL fiyatla liste üzerinde yer almaktadır.

- Otomatik şanzımanlı 1.4 MPI 100 PS Elite versiyonu ise 1.225.000 TL fiyatla tercih edilebilmektedir.

- 1.0 T-GDI 100 PS Style versiyonu, otomatik şanzımanlı benzinli modeliyle 1.190.000 TL fiyatla satışa sunulmuştur.

Hyundai Bayon'un geniş model yelpazesi, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden fiyat seçenekleriyle kullanıcıları cezbetmektedir. Mart ayı itibariyle geçerli olan fiyat listesi, otomobil tutkunlarına çeşitli özelliklere sahip Bayon modellerini uygun fiyatlarla alma imkanı tanımaktadır. Bu da Hyundai'nin SUV segmentindeki rekabet avantajını güçlendirmektedir.

Hyundai Tucson'un 2023 model yılı Mart ayı fiyat listesi, farklı versiyonları ve kampanyalı fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte Hyundai Tucson'un 1 Mart 2023 tarihli fiyatları:

- 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus versiyonu, DCT şanzımanlı benzinli modeli, 1.785.000 TL fiyatla satışa sunulmuştur. Kampanyalı fiyatı ise 1.730.000 TL olarak belirlenmiştir.

- Benzer şekilde 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line versiyonu, DCT şanzımanlı benzinli modeli, 2.160.000 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulurken, kampanyalı fiyatı 2.003.875 TL'dir.

- 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime versiyonu, DCT şanzımanlı dizel modeli, 1.700.000 TL fiyatla alıcıların tercihine sunulmuştur. Kampanyalı fiyatı ise 1.700.000 TL olarak belirlenmiştir.

- Dizel segmentinde yer alan 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite versiyonu, DCT şanzımanlı modeliyle 1.920.000 TL fiyatla listelenirken, kampanyalı fiyatı 1.870.000 TL'dir.

- Son olarak, 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyonu, DCT şanzımanlı dizel modeli, 2.135.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş olup, kampanyalı fiyatı 1.914.575 TL'dir. Hyundai Tucson'un geniş model seçenekleri, farklı donanım ve performans özellikleriyle kullanıcılara çeşitli alternatifler sunmaktadır.