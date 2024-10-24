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IBM'in Üçüncü Çeyrek Geliri Yükseldi

IBM'in geliri, üçüncü çeyrekte yüzde 1 artışla 15 milyar dolara ulaşırken, net zararı ise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:18
IBM'in Üçüncü Çeyrek Geliri Yükseldi

IBM'in Geliri Üçüncü Çeyrekte Yüzde 1 Artış Gösterdi

Amerikan teknoloji devi IBM, bu yılın üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, 2023 yılında geçen yılın aynı dönemine oranla %1 artarak 15 milyar dolara ulaştı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde ise 14,8 milyar dolar geliri bulunuyordu.

Net Kar ve Zarar Durumu

Geçtiğimiz yıl 1,7 milyar dolar net kar bildiren IBM, bu yılın aynı döneminde 330 milyon dolar net zarar açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılının üçüncü çeyreğine dair hisse başına 36 sent zarar bildirildi. Geçen yıl ise hisse başına 1,84 dolar kar elde edilmişti.

Piyasa Beklentileri Altında Kalan Gelir

IBM'in gelirleri, piyasa beklentileri açısından beklentilerin gerisinde kaldı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, yapay zeka iş alanında kaydettikleri ilerlemeleri vurguladı. Yılın üçüncü çeyreğinde yapay zeka sektörü üzerinden elde ettikleri gelir, bir önceki çeyreğe göre 1 milyar dolar artarak 3 milyar doları geçti.

Gelecek Vizyonu

Krishna, 2024 yılının dördüncü çeyreğiyle ilgili olarak, sabit döviz geliri büyümesinin üçüncü çeyrek ile tutarlı olmasını ve yazılım alanındaki güçlü performansın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

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