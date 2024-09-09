İç Borç Çevirme Oranı Ağustos'ta Yüzde 147,7

İç Borç Çevirme Oranı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayında iç borç çevirme oranı %147,7 olarak belirlendi. Bu oran, devletin iç borç servisine karşılık yaptığı borçlanmayı ifade ediyor.

İç Borçlanma ve Servis Detayları

Ağustos ayında toplam 125,9 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirildi. Bu borç servisine karşılık 185,9 milyar liralık iç borçlanma yapıldı. Bu veriler, borçlanma stratejisi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.