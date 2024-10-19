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ICA, Otonom Kamyon Projesiyle IRF Kongresi'nde Ödül Kazandı

ICA, Ford ile geliştirdiği otonom kamyon projesiyle IRF Kongresi'nde ödül elde etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:18
ICA, Otonom Kamyon Projesiyle IRF Kongresi'nde Ödül Kazandı

ICA Ödülüyle Dönüyor!

ICA, Ford ile birlikte yürütülen otonom kamyon projesi sayesinde Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Kongresi'nde "Trafik Yönetimi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri" kategorisinde ödül kazanmayı başardı.

Yenilikçi Çözümler

ICA'nın yaptığı açıklamada, ödülün temelini Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile geliştirdikleri yenilikçi çözümlerin oluşturduğu vurgulandı. Bu projede, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip otonom kamyonları kullanıldı.

Türkiye'de Bir İlk

ICA, Ford ile iş birliği yaparak, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projeyi hayata geçirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kullanarak, Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip otonom kamyonun testleri gerçekleştirildi. Bu testler, yol güvenliğini artırmayı ve verimliliği maksimize etmeyi amaçlıyor.

Kongredeki Diğer Konular

IRF Kongresi, üç gün süresince yol altyapısı, sürdürülebilir mobilite ve akıllı ulaşım sistemleri gibi konular üzerinde durdu. Kongrede, yol güvenliği, dijitalleşme ve mobilite gibi öne çıkan konular tartışıldı. ICA da GOLD sponsor olarak katıldığı bu etkinlikte, sürdürülebilir yol altyapısı ve mobilite performansına yönelik projelerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

ICA, Ford ile birlikte gerçekleştirdiği otonom kamyon projesiyle Uluslararası Yol Federasyonu...

ICA, Ford ile birlikte gerçekleştirdiği otonom kamyon projesiyle Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Kongresi'nde "Trafik Yönetimi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

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