İcralık borcu olanlara flaş duyuru! Bilmeyen karalar bağlayacak

Anayasa Mahkemesi üzeride icralık olan vatandaşlara iptal karar çıkarken itirazlarla beraber faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödemesi yönünde karar çıktı. Bu tür faiz gelirleri genellikle devlete bırakılıyordu.



İki yıl önce alacaklı vekili, icra dosyasından gelen paraların paylaşılması için Hazineye bırakılan faiz gelirinin müvekkilinin hakkı olduğu iddialar öne sürüldü. İlk Derece Mahkemesi, bu şikayeti reddederek, faiz gelirinin alacaklıya ödenmesi için yasal bir dayanak olmadığını belirtti.



Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin açıklaması içeriğinde Harçlar Kanunu'nun ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve bu nedenle oluşan faiz gelirinin hak sahiplerine ödenmenin yapılacağı bilgisi verilerek önceki içtihatların aksine faiz gelirinin Hazinenin olmadığı bilgisinin altı çizildi. Bu karar, sıra cetveline itiraz durumunda alacaklıya ödenmeyen paranın faiz gelirinin hak sahiplerine aktarılması konusunda önemli bir yenilikle beraber gündeme getirildi.



Yargıtay Dairesi'nin önceki içtihatlarına uygun olduğu bilgisinin yanı sıra şikayetin temelini oluşturan kanuni düzenlemenin, temyiz incelemesi esnasında 04.5.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.4.2023 tarihli ve 2023/48 E. - 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edileceği vurgulanarak iptal kararının henüz netleşmediği durumlarda mevcut şikayetlerle değerlendirilmeye alındı.

