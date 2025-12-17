Bakan Vedat Işıkhan: Asgari Ücrette Rakam Konuşmak İçin Henüz Erken

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda süreç ve sosyal diyalog vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde asgari ücret sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin olarak, Türk-İş'in katılım durumuyla ilgili soruya "Yarın ikinci toplantı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.

Toplantıda rakam konuşulup konuşulmayacağı yönündeki soruya Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan ayrıca, "SGK'ya bin yeni sözleşmeli personel alacağız" bilgisini paylaşırken, 100 müfettiş yardımcısı da alınacağını ifade etti.

