Muğla’da araç sayısı Kasım 2025’te bir ayda 4 bin 269 arttı

TÜİK verilerine göre Muğla’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2025’te bir ayda 4 bin 269 artarak 762 bin 867’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir ayda 4 bin 269 artarak 762 bin 867 seviyesine ulaştı.

Ekim 2025’te 758 bin 598 olan toplam araç sayısı Kasım ayında artış gösterdi. Artışta en büyük payı motosiklet ve otomobiller aldı.

Araç türlerine göre Kasım 2025 değişimi

Otomobil: 271 bin 320’den 281 bin 49’a yükseldi.

Minibüs: 10 bin 918’den 10 bin 930’a çıktı.

Otobüs: 4 bin 152’den 4 bin 158’e yükseldi.

Kamyonet: 97 bin 376’dan 97 bin 747’ye ulaştı.

Kamyon: 12 bin 820’den 12 bin 872’ye yükseldi.

Motosiklet: 308 bin 697’den 310 bin 408’e çıktı.

Özel amaçlı araç: 2 bin 585’ten 2 bin 605’e yükseldi.

Traktör: 42 bin 999’dan 43 bin 98’e ulaştı.

Kasım ayı itibarıyla Muğla’da en fazla kayıtlı araç türü 310 bin 408 ile motosikletler oldu. Motosikletleri 281 bin 49 ile otomobiller takip etti.

