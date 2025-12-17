Denizli'de Zeytin Hasadı: Kara Meyve Altın Sıyıya Dönüşüyor

Hasat başladı, fabrikalarda yoğun mesai

Denizli'de Ekim ayının ilk günleri itibarıyla üreticiler tarafından başlanan zeytin toplama çalışmaları Ocak ayının ortalarına dek devam ediyor. Buldan Delice Zeytinyağı işletmesine getirilen zeytinler, yaklaşık bir saat içinde halk arasında "altın sıvı" olarak adlandırılan zeytinyağına dönüşüyor.

Çuvallar veya kasalara doldurulan, ağırlıklı olarak Gemlik türü zeytinler tartılarla ölçülerek işletmeye teslim ediliyor. Zeytin hasadının yoğun olduğu bu dönemlerde zeytinyağı fabrikalarında hummalı çalışmalar sürüyor.

Üreticinin görüşü

Buldan Bozalan mahallesinde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Ali Taşlı, üretim ve verim konusunda şunları söyledi: "Üretim anlamında verimden memnunuz. Zeytinlerimizi işleme tesisimize teslim ettik. Zeytin yüzyıllar boyu tarihte büyük önem arz etmektedir. Barışın ve bereketin simgesidir. Ege ve Akdeniz bitkisidir. Verimin artması için düzenli olarak halk arasında bordo bulamacı denilen bakır sülfat verilmesi halinde istenilen neticeyi alabiliyoruz. Bu işlemler düzenli periyotlarla uygulanırsa erken don olaylarına ve kurtla mücadelede etkili oluyor. Yapılan mücadele ile üreticimizin yüzünü güler. Kuraklıktan dolayı pek çok bitki ve hayvanın olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Devletimiz ve yardım kuruluşları tüm Türkiye’de etkili çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde su havzalarının korunması gerektiğine inanıyorum" dedi.

İşletme süreçleri ve verim bilgisi

1 Ekim itibariyle üreticilerin topladıkları zeytinleri Delice Zeytinyağı işletmesine getirdiklerini aktaran işletme çalışanı Duran İncekız, üretim sürecini ve verimi şöyle özetledi: "Günlük 80 ton işleme kapasitesine sahibiz. Gelen zeytinleri temiz suyla yıkayarak kazana gönderiyoruz. Kazanda hamur kıvamına gelen zeytinler daha sonra yağı ve çekirdeği ayrılarak filtreleme işlemine geçiyor. Yapılan işlemlerin ardından kara meyve berrak bir şekilde altın sıvıya dönüşüyor. Müşterilerimiz gözleriyle görerek zeytinyağlarını teslim alıyor. Bu yıl zeytin veriminin çok iyi olmasından dolayı 5 ila 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üreticilerimize bereketli ürünler temenni ediyorum".

