IDEF 2025'te Savunma Sanayi Yenilikleri Tanıtılacak

IDEF 2025 Basın Tanıtımı Gerçekleştirildi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akyol, fuarda üç yeni lansman gerçekleştireceklerini belirtti.

Akyol'dan Fuara Hazırlık Vurgusu

TOPLANTI dikati çeken noktada, Akyol, “Fuarda yer almak bizi gururlandırıyor. IDEF, yıl boyunca hazırlık yaptığımız bir düğün gibi,” dedi. ASELSAN'ın 50. yılı dolayısıyla fuarda sergileyecekleri ürünlerin yanı sıra, uluslararası işbirliklerine de dikkat çekti.

İhracat Odaklı Büyüme

Akyol, IDEF'i dünya ile buluşma noktası olarak gördüklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl 30 ürünü ilk defa ihracat yapma imkanına kavuştuk,” dedi. Ayrıca, hedeflerinin 2025 itibarıyla dünyanın borsaya açık en değerli 20 şirketinden biri olmak olduğunu vurguladı.

Yeni Lansmanlar ve Ürünler

Akyol, fuarın ilk gününde “oyun değiştirici yeni nesil harp sistemlerini” tanıtacaklarını belirtirken, ikinci gün ise “Mavi Vatan'ın Yeni Koruyucuları” lansmanının yapılacağını açıkladı. Üçüncü gün ise “Gök Vatan'ın Yeni Yıldızları” etkinliği gerçekleştirilecek. 20'ye yakın uluslararası işbirliği ve imza törenleri de fuar programında yer alacak.

TUSAŞ'tan Havacılıkta Yenilikçi Projeler

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da fuarda yer alacaklarını, GÖKBEY, HÜRKUŞ ve HÜRJET gibi projeleri sergileyeceklerini açıkladı. Demiroğlu, “TUSAŞ'ı yabancı heyetlere havacılığın süpermarketi olarak tanımlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

ASFAT'tan Vizyon Mesajı

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, savunma sanayinin sadece güvenlik olduğunu değil, aynı zamanda kalkınma hamlesi olduğunun altını çizdi. İDEF’in, Türk savunma sanayisinin vitrinine dönüşeceğini belirtti. İlbaş, firmanın geniş bir yelpazede yeni işbirlikleri imzalayacağını duyurdu.

IDEF 2025’in, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir adım olacağı ve yeni işbirliklerine kapı aralayacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın katılımıyla, güçlü bir etkinlik süreci bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.