IFCO 8. Kez İstanbul’da: Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı Açıldı
Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO), 8'inci yılında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İHKİB tarafından düzenlenen fuar, Türk moda endüstrisinin uluslararası prestij etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Açılışta Bakan Yardımcısı Ağar'ın Mesajı
Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, açılış konuşmasında fuarda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve ticaret vizyonunu dünyaya gösterdiklerini vurguladı.
Ağar, ekonomiye ilişkin olarak şunları söyledi: "Ekonomimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek çok daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur. 2024'te yüzde 3,2 büyüyen ekonomimizde bu büyümenin yüzde 1,1 puanlık kısmı doğrudan net ihracattan gelmiştir. 2025'in ilk çeyreğinde de bu ivme korunmuş ve Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz kesintisiz 19 çeyrektir büyüyen ve istikrarını koruyan bir ekonomi olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir." Ağar, bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 artarak 156,3 milyar dolar olduğunu; "Son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatımız da 270 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi. Hazır giyim ve konfeksiyonun ülke ihracatındaki payına dikkat çekerek sektörün geçmişten bu yana ihracata dayalı büyümede öncü rol oynadığını belirtti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, IFCO'nun küresel bir marka haline dönüşmesinde ortak aklın önemine işaret ederek, "Şimdiye kadar düzenlenen 7 fuarda 195 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık." dedi. Gültepe, son dönemlerde küresel talep daralması, enflasyon-kur dengesizliği ve yüksek faiz/low kur politikalarının emek yoğun sektörlere zarar verdiğini vurguladı ve dönüşüm gerekliliğine dikkat çekti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sektör ihracatının son iki yılda "22 milyar dolarlardan 18 milyar dolar düzeyine gerilediğini" hatırlatarak enflasyon-kur korelasyonunun bozulmasının baskı yarattığını söyledi ve rekabetçiliği yeniden kazanmak için hükümetle atılacak adımları vurguladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise IFCO'ya yaz döneminde dahi yoğun ilgi olmasının sektöre duyulan güveni gösterdiğini belirterek, "Tünelin ucundaki ışık, bu sektörün gücü ve vizyonudur." dedi. İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, fuarın Türk modasının küresel ritmini belirleyen bir merkez haline geldiğini belirtti. Paşahan, bugüne kadar "3 binden fazla firmanın katılımı" ve "165 ülkeden 195 bin ziyaretçi" ağırladıklarını; AB'den sağlanan "37 milyon avroluk hibe" ile dijital ve yeşil dönüşüm projeleri yürüttüklerini hatırlattı. Paşahan, sektörün son dönemde küresel dalgalanmalar, yüksek faiz, düşük kur ve hammaddeye yönelik vergi ile zamların maliyet baskısını artırdığını, ancak bu zorlu dönemin geride kaldığına inandıklarını söyledi. Bu sezon fuarda "100'ü aşkın ülkeden gelen 30 bin profesyonel alıcının" firmalarla bir araya geleceğini belirtti. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO, 22 Ağustos Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilir. Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 8'incisi başladı.
Sektör Temsilcilerinin Değerlendirmeleri
Fuarda Katılım, Hedefler ve Destekler
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO, 22 Ağustos Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilir.
