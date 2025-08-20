IFCO 8. Kez İstanbul’da: Avrupa'nın En Büyük Hazır Giyim Fuarı Açıldı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO), 8'inci yılında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İHKİB tarafından düzenlenen fuar, Türk moda endüstrisinin uluslararası prestij etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Açılışta Bakan Yardımcısı Ağar'ın Mesajı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, açılış konuşmasında fuarda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve ticaret vizyonunu dünyaya gösterdiklerini vurguladı.