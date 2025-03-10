İGA'nın Ramazan Ayına Özel Yapay Zeka Destekli Reklam Filmi

İGA'dan Ramazan İçin Yapay Zeka Destekli Yenilik

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, ramazan ayına özel terminal binasında düzenlediği "Ramazan Köyü" etkinliklerinin tanıtımını yapmak amacıyla yapay zeka destekli bir reklam filmi hazırladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan filmde yapay zeka destekli prodüksiyon teknikleri ile geleneksel animasyon üretim yöntemleri harmanlandı. Bu sayede, çok sayıda yapay zeka aracının entegre bir şekilde kullanılması sağlandı.

Birlik ve Beraberlik Teması

Filmin odak noktası, farklı milletlerden çocuk karakterler aracılığıyla ramazan ayının taşıdığı birlik ve beraberlik duygusunu vurgulamak. Amaç, ramazanın, ülke ve din ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa hitap eden evrensel değerlerini, her yaştan izleyiciye iletmek.

Projenin müziği, iş insanı Mehmet Kalyoncu tarafından bestelenirken, aranjörlüğünü ise Grammy adayı besteci ve aranjör Esin Aydıngöz üstlendi.

Yaklaşık beş hafta süren titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan projede, tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir içerik yerine, yönetmen seçimi ve post prodüksiyon aşamasında uzman ekibin dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş bir anlatım modeli tercih edildi. Bu yaklaşım sayesinde, geleneksel yöntemlere kıyasla daha optimize bir süreç yönetimi sağlandı.

Post-prodüksiyon süreci, zaman ve kaynakların verimli kullanımı üzerine planlandığından, video yüksek kalite standartlarından ödün verilmeden daha kısa sürede tamamlandı.