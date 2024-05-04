İhtiyaç sahibi ailelere tek seferlik 3.504 TL yardım! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Ülkemizde dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısını hafifletmek adına başlatılan destek yardımları için ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor. Detaylar haberimizde…







DAR GELİRLİ AİLELERE PTT DESTEĞİ: 3.504 TL ÖDEME!

PTT, dar gelirli vatandaşlara yönelik büyük sosyal destek programı başlattı! 3.504 TL'lik ödeme için başvurular açıldı. Tüm detaylar haberimizde!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım yardımları çerçevesinde sağlanan destekler PTT aracılığıyla dağıtılıyor. Vatandaşlar bu ay yapılan ödemelerde 3.504 TL destek alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE YÖNTEMLERİ

Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını elektronik yönetim sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Sigortası olmayan yaşlı ve engelliler, sağlık kayıtlarını doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu'na iletebiliyor. Ancak destek alabilmek için hanenin kişi başına gelirinin asgari ücretin 1/3'ünü aşmaması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET KRİTERİ

Kişi başına düşen ortalama hane gelirinin asgari ücretin 1/3'ünü geçmemesi koşulu 2024 yılı için 5.667 TL olarak belirlendi. Bu kriterin altında kalan aileler PTT tarafından sağlanan Sosyal Destek programından yararlanabilecek.

Düşük gelirli ailelere yönelik bu sosyal yardım programı, zor ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan vatandaşlara kritik destek sağlıyor. PTT öncülüğünde hayata geçirilen bu yardım, hükümetin sosyal politikası kapsamında uygulamaya konulan önemli tedbirlerden biri. Yakın gelecekte benzer destek programlarının yaygınlaştırılması ve daha fazla kişinin bu desteklerden faydalanması bekleniyor.