İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var

Düşük gelirli ailelere ödeme yapılacak. Ne kadar ödeme desteği sağlanacak? Tüm detaylar haberimizde.



İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK SAĞLANACAK!

Türkiye'de birçok sosyal destek sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Program kapsamında düşük gelirli ailelere destek sağlamaktadır.

Aylık geliri sınırın altında olan ailelere destek sağlanacaktır. Başvuru şartları, ödeme ve detayları açıklandı.

Hane geliri, asgari ücretin üçte birinden düşük olmalıdır. Hanede en az bir çocuk olmalıdır. Hane reis eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir. Başvuru son tarihi ise 15 Aralık 2023 tarihidir. E-Devlet üzerinden başvurular yapılacaktır. 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir. TC kimlik numarası, ikametgah belgesi, gelir belgesiyle başvuru yapılabilmektedir. 2024 Ocak ayında PTT tarafından ödemeler gerçekleştirilecektir. 1 kişilik hanede 5000 TL, 2 kişilik ailelerde 10.000 TL, 3 kişilik ailelerde 15.000 TL ve daha fazla kişilerde ek olarak 5000 TL ücret ödenmektedir.