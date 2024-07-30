İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında uzun yıllardır büyük ilgi gören bir model olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde en çok satılan otomobillerden biri olan Egea, Ağustos ayı itibarıyla gerçekleştirilen kampanya ile adeta fiyatlarda devrim niteliğinde bir indirim yaşadı. Normalde 969.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea, kampanya kapsamında 799.900 TL’ye kadar düşürüldü. Bu indirim, otomobil tutkunları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

KAMPANYA AYRINTILARI VE ŞARTLARI AÇIKLANDI





Fiat Egea’nın 2024 model yılı için uygulanan bu kampanya, özellikle Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP modelleri için geçerli. Bu modelin anahtar teslim liste fiyatı üzerinden yapılan nakit indirim ile 799.900 TL'lik yeni fiyatı sunuluyor. Ancak, bu fiyat, metalik renk ve ekstra donanımları kapsamıyor. Yani, kampanya kapsamında sunulan bu indirimli fiyat, standart renk ve donanım paketlerini içeriyor.

Kampanya, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek ve tüm Egea modellerini kapsayacak. Bu kapsamda, müşteriler farklı bütçelere uygun çeşitli Egea modellerini avantajlı fiyatlarla satın alabilecekler. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihe kadar harekete geçmeleri önem taşıyor.

Fiat Egea, geniş iç mekan konforu, modern tasarımı ve yüksek yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunan Egea, sunduğu geniş bagaj hacmi ve kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkıyor. Kampanya kapsamında sunulan 799.900 TL’lik fiyat, sıfır kilometre bir otomobilin ikinci el fiyatına alınabilmesini sağlıyor. Bu, özellikle bütçe dostu seçenek arayanlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.



Kampanya, Fiat Egea’nın tüm modellerini kapsıyor. Dolayısıyla, müşteriler, kampanya süresince Egea’nın farklı versiyonlarını uygun fiyatlarla satın alabilecekler. İster şehir içi kullanıma uygun kompakt bir model arayanlar, ister uzun yolculuklar için geniş iç mekan ve konfor arayanlar için çeşitli seçenekler mevcut. Kampanya, hem iş hem de aile kullanımına uygun farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.



Fiat Egea’nın gerçekleştirdiği bu büyük indirim kampanyası, otomobil almayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İkinci el otomobil fiyatlarına sıfır kilometre bir araç almak, özellikle maliyetleri düşürmek isteyen tüketiciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kampanya süresi boyunca Fiat Egea’nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, belirtilen tarih aralığında harekete geçmeleri ve kampanya koşullarına uygun hareket etmeleri gerekiyor.

Otomobil pazarında yaşanan bu gelişmeler, Fiat Egea’nın geniş müşteri kitlesine hitap ederken, aynı zamanda sektördeki rekabeti de artırıyor. İndirim kampanyaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve kampanyadan faydalanmak için Fiat’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da en yakın yetkili bayiye başvurabilirsiniz.