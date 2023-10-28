İkinci el otomobil fiyatlarında işler değişiyor: Beklenen açıklama geldi

Merkez Bankası'nın yüzde 35'e yükselttiği politika faizi, ikinci el otomobil piyasasında olumsuz etkiler yaratmış durumda. Oto galericiler, bu kararın ikinci el otomobil satışlarını daha da düşüreceğini belirtiyor. İşte detaylar...





MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 35

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 35'e yükseltti. Bu karar, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği azaltma potansiyeline sahip. Oto galericiler, son dönemde zaten azalan satışların bu kararla birlikte daha da düşeceğini ifade ediyorlar. Yüksek faiz oranları, tüketicilerin kredi çekme isteğini azaltabilir ve otomobil alımını zorlaştırabilir. İşte diğer ayrıntılar...





Talebin sıfıra yaklaşması, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların hızlı bir şekilde gerilemesine neden olabilir. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesi, mevcut sahipler için olumsuz bir gelişme olabilirken, otomobil almayı düşünenler için ise fırsat yaratabilir.

Merkez Bankası'nın bu kararı, ekonomik istikrarsızlığın ve yüksek enflasyonun etkileriyle mücadele amacını taşıyor. Ancak bu tür faiz artırımları, diğer sektörleri de etkileyebilir. İkinci el otomobil piyasası da bu etkilenen sektörlerden biri gibi görünüyor.

Oto galericilerin öngörüsüne göre, otomobil talebinin büyük bir daralma yaşayacağı ve ikinci el otomobil fiyatlarının hızla gerileyebileceği bir dönem yaşanabilir. Bu, ikinci el otomobil alıcıları için iyi bir haber olabilirken, otomobil sahipleri için ise zorlu bir süreci işaret ediyor.

Bu durum, otomobil piyasasının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Özellikle ikinci el otomobil sektöründe faaliyet gösterenler için gelecek dönemde dikkatli olunması gerekebilir.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın yüzde 35'e yükselten politika faizi kararı, ikinci el otomobil piyasasında satışların daha da azalmasına ve fiyatların gerilemesine yol açabilir. Bu durum, otomobil sektörü üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte ekonomik istikrarsızlıkla mücadele amacını taşıyan bir kararın yan etkilerini gösteriyor. İkinci el otomobil alıcıları için fiyatların düşmesi olumlu bir gelişme olabilirken, otomobil sahipleri için ise zorlu bir dönemi işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti. Bu karar, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların talep eksikliğinde gerilemesine yol açtı. Oto galericiler, faiz artışının bankaların mevduat faizlerini yükselteceğini öngörerek yatırımların bu alana yönleneceğini düşünüyorlar. Bu nedenle, ikinci el otomobil talebinin azalması ve fiyatların yüzde 30'a kadar düşmesi bekleniyor.

Oto galeri esnafı, ikinci el otomobil piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirtiyor. Talebin olmadığını ve fiyatların düşmeye devam ettiğini ifade ediyorlar. Bu düşüş, yaklaşık üç ay önce yüzde 10'luk bir gerilemeyle başlamış ve şimdi yüzde 30'lara kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Artık otomobilin yatırım aracı olarak tercih edilmediğini vurgulayan oto galericiler, bankaların yüksek mevduat faizi sunmalarının otomobile yatırım yapmayı mantıksız hale getirdiğini belirtiyorlar. Faize yatırım yapmanın daha yüksek kazanç sağladığını ifade ediyorlar. Bu nedenle yatırımcıların otomobil piyasasından tamamen çekildiğini düşünüyorlar. Talep azaldıkça fiyatların düşeceğini öngörüyorlar. Yüzde 30'lara kadar gerilemenin beklendiğini belirtiyorlar.

Ancak, bu gerilemenin sınırlı bir süre içinde duracağını ve talebin düşük olacağını vurguluyorlar. Fiyatların yüzde 40'lara kadar düşmesi büyük bir olasılık olarak görünmese de yüzde 30'lara kadar gerilemesi bekleniyor. Talep düşük olduğu sürece fiyatların gerilemeye devam edeceği görüşünde olan oto galeri esnafı, bu durumun belirli bir süre sonra istikrar kazanacağını düşünüyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin politika faizini artırma kararı, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların talep eksikliği nedeniyle düşmesine yol açtı. Yüksek mevduat faizleri otomobil yatırımını azalttığı için otomobil talebi azaldı. Bu durum fiyatların yüzde 30 kadar gerilemesine neden oldu. Oto galeri esnafı, yatırımcıların piyasadan çekildiğini ve talep düşük olduğu sürece fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Ancak uzun vadede piyasanın istikrara kavuşacağını düşünüyorlar.