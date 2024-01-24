İkinci el parasına sıfır otomobil fırsatı! Renault indirimi patlattı





Renault, Türkiye'deki otomotiv sektöründe yeni bir dinamizm oluşturmayı amaçlayan özel bir kampanya başlattı. 2024 model, sıfır kilometre araç sahibi olmayı hedefleyen bu kampanya, Renault'nun pazar araştırmaları sonucu gerçekleştirildi. Ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile marka, Türkiye'deki otomotiv sektöründeki durgunluğu aşmayı ve yeni yılın başında insanları 2024 model, sıfır kilometre araç sahibi yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...





RENAULT TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATTI

Renault, kampanyasını Türkiye'de en çok tercih edilen modeli olan 'CLIO' üzerinden gerçekleştiriyor. Bu kampanya, 2024 model bir araç sahibi olmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, 2024 model 'CLIO' sahibi olmak isteyen müşterilere 12 ay vadeli, 1,99 faizli 200 bin TL kredi desteği sunuluyor. Bu avantajlı finansman seçeneği, müşterilere uygun ödeme koşulları ile 2024 model araç sahibi olma imkanı tanıyor.

Renault'un bu kampanyası, otomotiv piyasasında önemli bir etki yaratmayı ve müşterilere cazip bir teklif sunmayı amaçlıyor. Özellikle 'CLIO' modeline odaklanan kampanya, markanın Türkiye'deki en popüler araçlarından birine yönelik yoğun ilgi çekiyor. Kampanyanın sunmuş olduğu uygun kredi koşulları ve 2024 model araç avantajı, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak adına öne çıkıyor.

Renault'un bu kampanyası, sadece bir otomobil markasının değil, genel olarak otomotiv sektörünün ivme kazanmasına da katkı sağlamayı hedefliyor. Kapsamlı bir pazarlama stratejisiyle başlatılan kampanya, Türkiye'deki otomobil alıcılarına hem ekonomik hem de teknolojik açıdan güçlü bir seçenek sunarak dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Renault'un 2024 model 'CLIO' kampanyası, otomotiv tutkunlarının ilgisini çekerek sektöre canlılık getirmeyi amaçlıyor.