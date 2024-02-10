İkinci el taşıt krediniz hazır! 48 ay vadeyle Vakıfbank’ta sizleri bekliyor

Vakıfbank, 2024 yılında ikinci el taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanya başlattı. Kampanya doğrultusunda 48 ay vade seçeneği ile vatandaşlara taşıt kredisi sunacağı açıkladı. Satın alacak olduğunuz aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında ise 48 ay vadeli şekilde Vakıfbank adına kredinizi alıp kullanabileceksiniz. Araba sahibi olmak isteyen herkesin koştur koştur Vakıfbank’a gideceği Vakıfbank ikinci el taşıt kredisi detayları…

AYDA 5700 TL’YE İKİNCİ EL ARAÇ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Vakıfbank’ın duyurmuş olduğu ikinci el taşıt kredisi kampanyası doğrultusunda 400.000 TL ve altında olan araç kredisi için 48 ay vadeli nakit para sunulacağı açıklandı. Örnek taksit tutar tablosu için 100.000 TL belirlemiş olan Vakıfbank, 48 ay vade ile 100.000 TL çekilmesi halinde aylık taksit tutarının 5.700,19 TL olacağını duyurdu. Sizlerde yalnızca ayda 5700,19 TL ödeyerek 100.000 TL’lik araç kredisi çekmek istiyorsanız; muhakkak Vakıfbank’ın duyurmuş olduğu bu kampanyaya göz atmalısınız.

VAKIFBANK İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ AYLIK FAİZ ORANI AÇIKLANDI

Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan ikinci el taşıt kredisinin örnek taksit tutar tablosu kapsamında 100.000 TL’ye 48 ay vadeyle sahip olacak vatandaşlar, aylık %4 faiz oranıyla kredilerini geri ödeyecekler. Bunların yanı sıra ek olarak alınacak ücretler 500 TL kredi tahsis ücreti ve taşınır rehin tesis ücreti olarak da 75,35 TL alınacağı belirtildi. Kredi tutarına göre faiz oranı değişiklik gösterecek olup, aylık taksit ödeme tutarı da değişecektir. Vakıfbank sayfasında duyurmuş olduğu taşıt kredisi kapsamında, vatandaşlar 48 aya kadar vade seçeneğinden yararlanabilecekler.



