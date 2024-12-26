Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 2,5 Milyar Lira Tasarruf Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açıldığı tarihten bu yana 10 milyon 19 bin aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, bu tünelle 8 yılda toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandığını ifade etti.

Tünelin Açılış Tarihi ve Önemi

Uraloğlu, yaptıkları açıklamada, söz konusu tünelin 26 Aralık 2016 tarihinde hizmete açıldığını hatırlattı. Tünel, İç Anadolu ile Batı Karadeniz arasında güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sunuyor. 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünel ile daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişi artık 8 dakikaya düşmüş durumda. Kastamonu-Çankırı arasındaki 2,5 saatlik yolculuk ise 1,5 saate indi.

Ilgaz Dağı'ndaki Güvenli Seyahat

Uraloğlu, kış mevsimlerinde sıkça trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın tünelle birlikte sürücülerin kabusu olmaktan çıktığını vurguladı. Tünelin hizmete girmesinden önce yaşanan zorlukların artık tarihe karıştığını belirtti. 1850 metre olan eski yol kotu, 1390 metreye düşürülerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım sağlandı.

Çevre Dostu Taşıma Seçeneği

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin çevresel etkileri de dikkat çekici. Uraloğlu, tünelin açılmasıyla birlikte çevreye zarar veren karbon emisyonunun 37 bin ton azaldığını açıkladı. Bu sayede, 8 yılda akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandığını ifade etti.