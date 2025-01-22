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IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Küresel Büyümeyi Artırabilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın küresel büyümeyi yüzde 0,8 oranında artırabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:13
IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Küresel Büyümeyi Artırabilir

IMF Başkanı Georgieva, Yapay Zeka ve Küresel Büyüme Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zeka konusundaki gelişmelerin, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin farklar oluşturduğunu ifade etti. Georgieva, yapay zekanın küresel büyümeyi önemli oranda artırabileceğini belirterek, bu durumun umut verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nda Yapılan Açıklamalar

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Yapay Zeka: Tüm Gemileri Yürütmek" başlıklı oturumda konuşan Georgieva, yapay zekaya erişim konusunda küresel çapta önemli farklılıkların mevcut olduğunu dile getirdi.

Yapılan araştırmaların, gelişen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir uçurum olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Georgieva, gelişmiş ekonomilerde yapay zeka kullanımının yaklaşık yüzde 60 seviyelerine kadar çıktığını ifade etti.

Ancak bu oran, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 40'a, düşük gelirli ülkelerde ise sadece yüzde 26 seviyesinde kalmaktadır. Georgieva, bu durumun yapay zekanın potansiyelinden tam olarak faydalanmanın, özellikle yoksul ülkeler için kritik bir mesele olduğunu belirtti.

Küresel Büyüme ve Yapay Zeka

Global ekonomik büyümenin %3 civarında olduğunu belirten Georgieva, yapay zekanın bu büyümeyi %0,8 oranında artırma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Ancak bu büyümeyi gerçekleştirme konusunda yoksul ülkeler ile gelişen ekonomiler arasında önemli farkların bulunduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerde yapay zekanın büyümeye çevrilmesinin büyük oranda yalnızca teoride kalmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

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