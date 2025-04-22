IMF'den Küresel Finansal İstikrar Uyarısı: Belirsizlikler Artıyor

IMF, Küresel Finansal İstikrara Dikkat Çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarife kararları sonrası finansal piyasalarda yaşanan oynaklığın arttığı konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olduğu ve finansal istikrar risklerini artırdığı bildirildi. Bu değerlendirme, IMF'nin Nisan 2025 tarihli Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda yer aldı.

Risk Varlıklarında Yeniden Fiyatlandırma

Raporda, ABD'nin bir dizi tarife duyurusunun ardından şubat ayından itibaren risk varlıklarının keskin bir şekilde yeniden fiyatlandırıldığına dikkat çekildi. Özellikle 2 Nisan'da beklenenden daha yüksek oranlarda tarife planlarının açıklanmasının ardından bu süreç hızlandı. Hisse senedi, döviz ve tahvil piyasalarındaki oynaklık belirgin bir şekilde arttı, diğer ülkelerin tepkileri bu durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Varlık Fiyatlarındaki Yüksek Oynaklık

Raporda ayrıca, varlık fiyatlarındaki yüksek oynaklığın, finansal koşulların sıkılaşması nedeniyle küresel finansal istikrar risklerini artırdığı ifade edildi. Büyümeye yönelik makro-finansal aşağı yönlü risklerin anlamlı ölçüde yükseldiği belirtildi. Piyasalardaki son çalkantılara rağmen, bazı önemli hisse senedi ve şirket tahvil piyasalarındaki değerlemelerin yüksek kalması, ileride daha büyük düzeltmelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gelişmekte Olan Pazarlar İçin Korkular

Raporda, varlık fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlerin gelişmekte olan piyasaları önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulandı. Bu çerçevede yüksek kaldıraçlı finansal kurumların, oynak piyasa koşullarında baskı altında kalabileceği ifade edildi. Ayrıca, devlet tahvili piyasalarında türbülans yaşanabileceği ve gelişmekte olan ekonomi ülkelerinin finansman maliyetlerinin daha da yükselebileceği belirtildi.

Yetkililerin Hazırlığı Önemli

IMF, finansal kırılganlıkların azaltılması için yetkililerin, finansal kurumlara merkez bankası likidite kaynaklarına erişim sağlama hazırlığında olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, jeopolitik risklerin oluşturabileceği finansal istikrar risklerine karşı senaryo analizleri ve stres testlerinin yapılması gerektiği belirtildi. Ülkelerin ayrıca, uygun fırsatlar oluşturduğunda borç yeniden yapılandırma ve vade yönetimi operasyonlarını proaktif olarak değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu'nun 2025 Bahar Toplantıları ABD'nin başkenti Washington DC'de yapıldı. Düzenlenen oturumda Fransız ekonomist ve Ekonomi Müşaviri ve Araştırma Departmanı Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da konuşma yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu'nun 2025 Bahar Toplantıları ABD'nin başkenti Washington DC'de yapıldı. Düzenlenen oturumda Fransız ekonomist ve Ekonomi Müşaviri ve Araştırma Departmanı Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da konuşma yaptı.