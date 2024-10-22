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IMF'den Küresel Finansal Kırılganlık Uyarısı

IMF, artan ekonomik belirsizliklerin finansal istikrara yönelik riskleri artırabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:13
IMF'den Küresel Finansal Kırılganlık Uyarısı

IMF'den Çarpıcı Uyarılar

Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa vadeli destekleyici finansal koşulların, küresel finansal riskleri düşürdüğünü ancak artan kırılganlıkların olumsuz şokları daha muhtemel hale getirdiğini ifade etti.

Küresel Finansal İstikrar Raporu

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu “Rotayı Sabitlemek: Belirsizlik, Yapay Zeka ve Finansal İstikrar” başlığıyla yayımladı. Raporda nisan ayından bu yana ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı ve enflasyonun azalma gösterdiği belirtildi.

Kritik Değerlendirmeler

Yapılan değerlendirmelerde, gelişen piyasalardaki dayanıklılığa rağmen, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin olumsuz şok riskini artırabileceği vurgulandı. "Kısa vadeli riskleri düşük tutan koşullar, gelecekteki istikrarsızlık risklerini artırıyor," ifadesine yer verildi.

Oynaklık Riskleri

Raporda, belirsizlikle piyasa oynaklığı arasındaki kopukluğun, yüksek volatilite ve ani piyasa fiyatlamalarına yol açabileceği, ağustos başındaki piyasa çalkantılarının bunun bir örneği olduğu kaydedildi.

Yüksek Borç Seviyeleri

Yüksek borç seviyeleri ve hızlı büyümenin küresel zorluklar yarattığı belirtilirken, belirsizliklerin ticaret ve finans bağlantılarını etkileyebileceği ifade edildi. Ayrıca, bu belirsizliklerin ekonomik büyüme ve varlık fiyatları üzerinde aşağı yönlü etkiler yaratabileceği bilgisine yer verildi.

Gelişmiş Ekonomilerin Politika Gelişimi

Gelişmiş ekonomilerin para politikalarının nasıl düzenlendiği üzerine değerlendirmeler yapılırken, bu durumun gelişmekte olan piyasalara olumlu etkileri olabileceği belirtildi. Ancak, ticari gayrimenkul sektöründeki baskıların sürdürülmekte olduğu ifade edildi.

Uygun Önlemler Gerekli

Sonuç olarak, kısa vadeli finansal istikrar risklerinin kontrol altında olmasına rağmen, politika yapıcıların kırılganlıkları azaltmak için acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, birçok ülkenin borcunun yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle gerekli mali ayarlamaların yapılması gerektiği belirtildi.

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