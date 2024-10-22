IMF Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Açıkladı

IMF'den Küresel Ekonomi Raporu

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyadaki ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağına ilişkin tahminlerini aktardığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu "Politika Değişikliği, Artan Tehditler" başlığıyla yayımladı.

Büyüme Tahminleri

Raporda, 2024 yılı için küresel büyüme beklentisi yüzde 3,2 olarak korunurken, bir önceki tahminde 2023 yılı için de aynı rakam verilmiştir. Temmuz ayında yapılan değerlendirmede ise büyüme bu yıl için yine yüzde 3,2 ve gelecek yıl için yüzde 3,3 olarak öngörülmüştü.

Yapısal Engeller ve Küresel Riskler

Raporda, nüfusun yaşlanması ve zayıf verimlilik gibi kalıcı yapısal engellerin birçok ekonomide potansiyel büyümeyi kısıtladığı ifade edildi. Ayrıca, küresel görünüme yönelik risklerin, belirsiz bir politika döneminde aşağı yönlü olduğunu vurguladı.

Küresel Enflasyon ve Türkiye Ekonomisi

Küresel enflasyonun 2022'nin üçüncü çeyreğinde zirve yaptığını ve 2024 sonuna kadar yüzde 3,5 seviyesine düşeceği öngörüldü. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesi beklenirken, enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 43 olarak tahmin edilmektedir.

Ülke Bazında Büyüme Beklentileri

ABD'nin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseltilirken, Avro Bölgesi'nin tahmini %0,9'dan %0,8'e düşürülmüştür. Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için %0,2'den %0 düzeyine indirilmiştir.

Çin ekonomisi için büyüme beklentisi %5'ten %4,8'e düşürülürken, Hindistan'ın büyüme tahminleri %7 olarak sabit kalmıştır.

Bu rapor, dünya genelindeki ekonomik büyüme, enflasyon ve riskler hakkında önemli veriler sunmaktadır.