İndirim rüyası zam kabusuna uyandı! Akaryakıta okkalı zam yolda

Bu ay akaryakıt ürünlerine gelen bir dizi indirimin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde akaryakıt vergilerinde önemli bir artış bekleniyor.

Brent ham petrolünün etkisiyle akaryakıt fiyatları düştü. Adet indirimleri nedeniyle fiyatlar 1-2 TL civarına inerken, araç sahipleri de rahat bir nefes aldı. Ancak yeni duyuru nedeniyle fiyatın yeniden değişeceği yönünde haberler geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon oranını belirleyecek Haziran enflasyon istatistikleri 3 Temmuz'da açıklanacak. Mayıs ayında enflasyon nedeniyle akaryakıt ÖTV'sinin yüzde 17,87 oranında artırılmasına karar verildi. Haziran ayındaki enflasyon nedeniyle bu artışın yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor.





ÖTV oranı %20 oranında artıyor. Güncel fiyatlara göre bu artış litre başına yaklaşık 3 TL'ye tekabül ediyor.

Artış ne zaman gerçekleşecek?

Artışın 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon istatistikleri sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu fiyat artışları milyonlarca araç sahibini etkileyecek.

11 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin Satış Fiyatı: 40.12 TL

Motorin Satış Fiyatı: 39.18 TL

LPG Satış Fiyatı: 19.64 TL

Ankara

Benzin Satış Fiyatı: 41.21 TL

Motorin Satış Fiyatı: 40.26 TL

LPG Satış Fiyatı: 20.19 TL

İzmir

Benzin Satış Fiyatı: 41.47 TL

Motorin Satış Fiyatı: 40.61 TL

LPG Satış Fiyatı: 19.89 TL