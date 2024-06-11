Bist 100
10.067,73 0%
DOLAR
32,35 0,05%
EURO
34,73 -0,42%
ALTIN
2.396,06 0,27%

İndirim rüyası zam kabusuna uyandı! Akaryakıta okkalı zam yolda

Bu ay akaryakıtta bir dizi indirim yaşandı ve fiyatlarda ciddi düşüşler meydana geldi. Sektör kaynakları, önümüzdeki günlerde akaryakıt vergilerinde önemli bir artışın beklendiğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:41
İndirim rüyası zam kabusuna uyandı! Akaryakıta okkalı zam yolda

Bu ay akaryakıt ürünlerine gelen bir dizi indirimin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde akaryakıt vergilerinde önemli bir artış bekleniyor.

Brent ham petrolünün etkisiyle akaryakıt fiyatları düştü. Adet indirimleri nedeniyle fiyatlar 1-2 TL civarına inerken, araç sahipleri de rahat bir nefes aldı. Ancak yeni duyuru nedeniyle fiyatın yeniden değişeceği yönünde haberler geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon oranını belirleyecek Haziran enflasyon istatistikleri 3 Temmuz'da açıklanacak. Mayıs ayında enflasyon nedeniyle akaryakıt ÖTV'sinin yüzde 17,87 oranında artırılmasına karar verildi. Haziran ayındaki enflasyon nedeniyle bu artışın yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor.

İndirim rüyası zam kabusuna uyandı! Akaryakıta okkalı zam yolda

ÖTV oranı %20 oranında artıyor. Güncel fiyatlara göre bu artış litre başına yaklaşık 3 TL'ye tekabül ediyor.

Artış ne zaman gerçekleşecek?

Artışın 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon istatistikleri sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu fiyat artışları milyonlarca araç sahibini etkileyecek.

11 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin Satış Fiyatı: 40.12 TL

Motorin Satış Fiyatı: 39.18 TL

LPG Satış Fiyatı: 19.64 TL

Ankara

Benzin Satış Fiyatı: 41.21 TL

Motorin Satış Fiyatı: 40.26 TL

LPG Satış Fiyatı: 20.19 TL

İzmir

Benzin Satış Fiyatı: 41.47 TL

Motorin Satış Fiyatı: 40.61 TL

LPG Satış Fiyatı: 19.89 TL

İLGİLİ HABERLER

SGK en az KPSS 60 puanla personel alımı yapacak! Bu bölümlerden mezun olanlara müjde

İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Alışveriş daha keyifli olacak! İnternetten alışveriş yapanlara 550 TL ek ödeme!

Asgari ücretliye fatura desteği! Maaşınız ne kadar faturanız o kadar dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O kesime bayram harçlığı 4 güne ödeniyor: Başvurmadan 10.272 TL verilecek

Vakıfbank müşterilerine piyango vurdu! Tek işleme 720 TL nakit iade hazır

SGK en az KPSS 60 puanla personel alımı yapacak! Bu bölümlerden mezun olanlara müjde

Kripto para piyasası paraşütsüz çakıldı! O rakamı görenler gözlerine inanamayacak

İndirim rüyası zam kabusuna uyandı! Akaryakıta okkalı zam yolda

KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri 18 yaş üzeri personel alımını başlattı

Asgari ücretliye fatura desteği! Maaşınız ne kadar faturanız o kadar dönemi başladı

Dalga dalga gelip dalgalanacak! O illerde yaşayanlara flaş uyarı geldi

Son dakika 17.000 TL kararı verildi! En düşük emekli maaşı asgari ücrete tamamlanıyor!

İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Alışveriş daha keyifli olacak! İnternetten alışveriş yapanlara 550 TL ek ödeme!

İş arayanların fırsat ayağına geldi! 36 ilde kaymakamlıklara personel alımı yapılacak